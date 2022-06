Resta chiuso fuori casa, tenta di entrare dalla finestra, ma precipita dal primo piano. Grave 57enne

di Redazione

Un 57enne di Fontanafredda, in provincia di Padova, è rimasto gravemente ferito dopo essere precipitato dal primo piano della palazzina in cui risiede in via don Pietro Della Toffola. E' successo nel pomeriggio di oggi, martedì 14 giugno. L'uomo era rimasto chiuso fuori casa e ha tentato di raggiungere il proprio appartamento attraverso la finestra di un vicino. Come base di appoggio aveva un cordolo, ma improvvisamente si è sbilanciato ed è caduto sullo scivolo in cemento dei garage.

Soccorso dal personale sanitario arrivato in ambulanza e con l'automedica da Pordenone, è stato poi trasportato in elicottero all'ospedale di Udine. Non ha mai perso conoscenza, ma ha riportato fratture e lesioni importanti. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Fontanafredda, che hanno ricondotto l'incidente a un infortunio domestico.

