Furgone contro rotatoria: centra tre auto, sfonda il guardrail e finisce giù dal ponte: tre feriti

Alle 11 di oggi, 28 gennaio, i vigili del fuoco sono intervenuti a Cessalto, in provincia di Treviso, per un furgone finito contro una rotatoria, che si è poi scontrato con tre auto, sfondando il guardrail e finendo giù dal ponte rovesciato su un fianco: tre feriti.

I pompieri arrivati da Motta di Livenza hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto dal furgone l’autista del furgone, che è stato portato in strada e preso in cura dal personale del SUEM per essere trasferito in ospedale. Portati in ospedale anche i due anziani dell’auto maggiormente colpita nello scontro, assistiti sul posto gli altri automobilisti. L’auto è stata poi recuperata con l’autogrù dei vigili del fuoco arrivata da Mestre. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa 3 ore

Ultimo aggiornamento: Venerdì 28 Gennaio 2022, 19:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA