Ambulanza finisce contro un camion in autostrada: due feriti estratti dalle lamiere

LATISANA - Incidente nella prima mattinata di martedì 24 maggio in autostrada, nel tratto tra Latisana e Porpetto, in direzione Trieste fra un camion e un'ambulanza che proveniva da Treviso. L’incidente si è verificato verso le 6.40: secondo le notizie delle forze dell’ordine, si è trattato di un tamponamento.

Il veicolo della Croce rossa, che non stava procedendo in emergenza, ma si trovava in A4 per un trasporto, è finito contro un camion: sarebbe rimasta ferita la donna che accompagnava il paziente in ambulanza. I pompieri subito chiamati sul posto, hanno lavorato oltre un'ora per estrare la donna ferita dalle lamiere.

Pesanti i disagi al traffico. Lo scontro in territorio di Muzzana di Turgnano. Giunti sul posto i Vigili del fuoco hanno trovato all'interno del mezzo sanitario una persona era rimasta incastrata tra le lamiere. Una volta estratta dal mezzo la donna è stata elitrasportata all'ospedale.

Da accertare le cause del sinistro che ha provocato il ferimento anche di un'altra persona. Durante le operazioni di soccorso l'autostrada è rimasta aperta ed è stata chiusa in entrambe le direzioni esclusivamente per alcuni minuti, tempo necessario per permettere all'elicottero di atterrare sulla sede stradale caricare la ferita e ripartire.

Ultimo aggiornamento: Martedì 24 Maggio 2022, 15:37

