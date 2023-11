Incidente a Bologna, scendono dall'auto in panne: 19enne travolta e uccisa. La sorellina di 11 anni in ospedale

di Redazione web

Scendono dall'auto rimasta senza benzia sulla Nuova Bazzanese e un'auto in transito li travolge. È di una vittima e quattro feriti, tra i quali una bambina, il bilancio di un incidente stradale avvenuto lunedì sera all'altezza di Zola Predosa, nel Bolognese.

La vittima

Nell'incidente risultano coinvolti, oltre alla vettura, anche un camion e una moto. A perdere la vita è stata una ragazza di 19 anni, mentre tra i quattro feriti portati all'ospedale Maggiore c'è anche una bambina di 11 anni.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, per i rilievi e gli accertamenti, oltre al 118, con tre ambulanze.

Nello stesso tratto della Nuova Bazzanese, in un altro incidente avvenuto lo scorso 23 ottobre erano morte due persone.

Cosa è successo

C'erano un padre e le due figlie di 11 e 19 anni a bordo dell'auto coinvolta ieri sera in un incidente mortale sulla Nuova Bazzanese, a Zola Predosa (Bologna), costato la vita alla più grande delle ragazze.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, la vettura si era fermata nei pressi dell'uscita 7 perché rimasta senza benzina. Quando, in un tratto buio, sono scesi dal mezzo l'uomo e la 19enne, quest'ultima è stata investita da un camioncino che sopraggiungeva dalla stessa direzione di marcia.

La ragazza è deceduta sul colpo, il padre è rimasto ferito lievemente così come il conducente del camioncino.

Chi è la vittima

Si chiamava Hanin Jemmali la giovane di 19 anni che ha perso la vita ieri sera in un incidente sulla Nuova Bazzanese, all'altezza di Zola Predosa nel Bolognese. Era di origine tunisina e abitava con la famiglia a Vignola, nel Modenese. La ragazza era scesa dalla Nissan Qashqai, guidata dal padre di 53 anni e sulla quale viaggiava anche la sorellina 11enne, rimasta in panne non è chiaro se per un guasto o perché senza benzina. Dai primi accertamenti, sembra che la 19enne si fosse messa dietro alla vettura per segnalare che erano momentaneamente fermi per un guasto, quando è stata travolta in pieno da un mezzo pesante che ha poi tamponato anche la macchina, spinta in avanti di diversi metri e finita addosso al padre, che si trovava appunto davanti alla vettura.

L'uomo ha riportato ferite non gravi, così come l'autista 39enne del camion. La ragazzina di 11 anni che era in macchina è stata portata precauzionalmente in ospedale ma subito dimessa. L'incidente è avvenuto all'altezza dell'uscita 7, in un tratto dove non sono presenti corsie di emergenza e dove l'illuminazione è scarsa. La Nissan in panne era stata vista da un'altra automobilista di passaggio, che stava per fermarsi per aiutare la famiglia, ma non ha fatto in tempo. Sono ancora in corso le verifiche ma pare che la 19enne non indossasse il gilet catarifrangente per segnalare la sua presenza in strada.

