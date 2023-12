Finisce con l'auto nel fossato dopo il turno di lavoro e resta imprigionata tutta la notte: trovata solo la mattina dopo. Grave una 20enne

di Marco Corazza

Esce di strada e vola nel fossato: la ritrovano solo con le prime luci dell'alba. La giovane, poco più che ventenne, è stata ritrovata in stato di semicoscienza questa mattina, sabato 16 dicembre verso le 7:30, all'interno dell'abitacolo dell'auto incidentata alla Contarina di San Stino di Livenza.

Le indagini

Tutto è al vaglio dei Carabinieri intervenuti per accertare cause e responsabilità. Pare che la giovane, alla guida di un'utilitaria, sia finita fuori strada lungo la SP 59 verso le 4 della notte finendo nel fossato adiacente. Nel botto la malcapitata, che lavora per un locale pubblico di Caorle, non è riuscita a chiamare i soccorsi rimanendo bloccata nell'abitacolo. Solo verso le sette e mezza alcuni automobilisti hanno notato l'autovettura allertando il 118. Sul posto Sono arrivati i sanitari che hanno trasferito la giovane in ospedale. Le sue condizioni sono serie. Immediato l'intervento anche del soccorso stradale Vaccaro che ha rimosso l'autovettura.

