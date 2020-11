Sbanda e finisce nel Naviglio con la Panda, riesce ad uscire e raggiunge la riva a nuoto

Alle 15:50 di oggi - 16 novembre - i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Nazionale angolo riviera Silvio Trentin a Mira per una utiliatria - una Fiat Panda rossa - finita nel Naviglio del Brenta dopo la perdita di controllo del conducente, un 65enne del posto, che è riuscito miracolosamente a mettersi in salvo venendo fuori subito dalla vettura che affondava e raggiungendo a nuoto la sponda.

I pompieri arrivati dal locale distaccamento e Mestre con l’autogrù e il nucleo sommozzatori, hanno agganciato l’utilitaria completamente affondata che è stata recuperata, ripristinando così la sicurezza di navigazione del naviglio.

Sul posto i carabinieri e il personale sanitario del SUEM che hanno assistito il malcapitato automobilista.

Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 16 Novembre 2020, 22:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA