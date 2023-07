Incidente in auto: si schianta contro un camion e la vettura prende fuoco, morto medico di base

di Redazione web

Tragedia della strada ieri, 10 luglio, in provincia di Bergamo. Ha perso la vita Francesco Randon, 61 anni, medico di base originario di Padova dove ha studiato e si è formato. Il professionista dallo scorso 29 maggio si era trasferito per lavoro nel comune di Pontirolo Nuovo nella città orobica. Amava la vita e la professione di medico la esercitava con grande passione.

Lo schianto terribile è avvenuto lungo la Statale 42 all'altezza di Brusaporto in provincia di Bergamo. Dopo lo scontro la Ford Puma di Randon ha preso fuoco e per lui non c'è stato nulla da fare.

Avrebbe invaso la corsia opposta di marcia schiantandosi frontalmente contro un camion adibito al trasporto di frutta e verdura. Alla guida del mezzo pesante un uomo di 51 anni, J.C. residente a Calcio che non ha potuto far nulla per evitare il tragico impatto. Traffico in tilt per diverse ore. Il pubblico ministero di turno ha poi concesso il nullaosta per la rimozione della salma.

«Il dottor Randon era medico a Pontirolo dal 29 maggio 2023 - scrive in una nota l'amministrazione comunale - si è dimostrato una persona molto disponibile e attenta ai bisogni dei propri pazienti. Il sindaco e l'amministrazione sono addolorati per questa perdita e si stringono attorno alla famiglia in questo momento di cordoglio».

