Incidente A4, auto finisce sotto un Tir fermo: un morto

Ancora sangue sulle autostrade italiane. Una persona è morta in un incidente stradale accaduto, attorno alle 17.30, lungo la A4, all'altezza di Portogruaro (Venezia), in direzione di Trieste. In quel momento c'erano dei rallentamenti per un mezzo in panne. Secondo le prime ricostruzioni, sembra che il conducente dell'Audi non si sia accorto del Tir fermo finendo con l'auto sotto al rimorchio.

Dinamica simile all'incidente di San Donà dove ci furono 7 morti

Dalle prime informazioni - sul posto Polizia Stradale, Vigili del Fuoco, 118, personale di Autovie Venete e mezzi di soccorso meccanico - la dinamica è del tutto simile alla strage di San Donà in cui, una decina di giorni fa, sono morte sette persone. I soccorritori hanno lavorato diverse ore per estrarre il corpo senza vita dall'auto.

A seguito dell'incidente il tratto tra San Stino e Portogruaro è stato chiuso al traffico, in direzione Trieste. Chi proviene da Venezia esce obbligatoriamente a San Stino di Livenza. Attualmente si segnalano code tra Cessalto e il Nodo di Portogruaro. Il traffico, come spesso accade di martedì, è molto intenso.

Ultimo aggiornamento: Martedì 18 Ottobre 2022, 21:59

