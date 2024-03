Incendio in un negozio, fiamme alte e fumo nero. L'allarme del sindaco: «Tenete le finestre chiuse e non uscite»

Un violento incendio è divampato sabato pomeriggio 30 marzo, poco dopo le 14, all'interno di un'attività commerciale gestita da imprenditori cinesi a Carovigno, in provincia di Brindisi, in via Santa Sabina. Sul posto sono accorse le squadre dei vigili del fuoco di Ostuni e del Comando provinciale di Brindisi, impegnate nello spegnimento del rogo.

L'allarme

Al momento non si registrano feriti, ma il sindaco Massimo Lanzillotti ha invitato, su indicazione della prefettura, tutti i cittadini a «tenere le finestre chiuse e a non uscire». Accertamenti per stabilire l'origine dell'incendio.

Ultimo aggiornamento: Sabato 30 Marzo 2024, 18:58

