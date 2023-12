Incendio in una casa a Campobasso: morto un bambino di 9 anni, gravi la mamma e due fratelli di 4 e 12 anni

di Redazione web

Un bambino di 9 anni è morto nella notte, tra le fiamme divampate in casa sua a Campobasso. L'incendio si è propagato nell'abitazione intorno all'una di notte, per cause ancora in fase di accertamento. La mamma del bambino e gli altri due figli, rispettivamente di 4 e 12 anni, sono stati estratti vivi dal rogo e ricoverati all'ospedale Cardarelli in codice rosso.

Cosa è successo

L'incendio è scoppiato intorno all'una di lunedì notte, in contrada Colle Calcare. Sul posto i Vigili del fuoco, che hanno domato il rogo, il 118, che ha trasportato i feriti in ospedale, e la Polizia, che indaga per chiarire le cause della tragedia. Secondo le prime ipotesi, ad aver causato l'incendio potrebbe essere un corto circuito elettrico. Le fiamme hanno avvolto velocemente i mobili, divampando in tutta l'abitazione.

La prima squadra di vigili del fuoco che è intervenuta è entrata nell'abitazione, portando fuori la mamma con i suoi tre figli. Per uno di loro, però, la situazione è apparsa subito drammatica. Nonostante i tentativi di rianimazione, il bambino di 9 anni è morto. L'incendio è stato domato definitivamente solo quattro ore più tardi, intorno alle 5 del mattino.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 18 Dicembre 2023, 08:30

