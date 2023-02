Incendio di auto nella notte: tre veicoli distrutti dalle fiamme. È caccia al piromane

Un'altra auto a fuoco nella notte: poco dopo l'una di notte una squadra dei vigili del fuoco di Gallipoli è intervenuta nel comune di Alezio, in provincia di Lecce, in via Cairoli per un incendio di una Nissan Juke che è andata completamente distrutta.

Lo spegnimento delle fiamme

L’irraggiamento termico dovuto alle alte temperature emanate dalle fiamme ha danneggiato una Peugeot, una WW Golf e un palo telecom. L’opera di spegnimento ha impedito ulteriori danni a persone e cose ovvero pericolo per la pubblica e privata incolumità. Sono in corso le indagini per comprendere le cause dell'incendio al fine di meglio comprenderne la natura.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Febbraio 2023, 09:37

