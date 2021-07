Incendi in Sardegna, Elisabetta Canalis organizza una raccolta fondi: «Mio papà era di lì, ho casa nell'Oristanese»

Elisabetta Canalis scende in campo in aiuto della Sardegna. Dopo il tragico incendio nell'oristanese la show girl sarda organizza una raccolta fondi per aiutare la Sardegna. L'annuncio arriva tramite una diretta Instagram.

«Io, la Dinamo Sassari, la nostra squadra di basket, il Banco di Sardegna scendiamo in campo per aiutare sia le persone, le attività, gli animali che sono stati colpiti dai roghi di questi giorni». Elisabetta Canalis in vacanza sulla sua isola ha deciso di aiutare la Sardegna ferita dagli incendi. «Questa emergenza mi ha toccato in prima persona perché io sono di Tresunaghes, mio papà era di lì, io ho casa lì. Contribuirò anch’io come spero tante altre persone in questa raccolta fondi».

L'ex velina di Striscia la Notizia durante la live social invita il presidente della squadra di Basket e il direttore della banca e dice: «Sono le persone che durante il covid hanno fatto la raccolta fondi per aiutare gli ospedali sardi per ottenere le apparecchiature e tutto ciò che serviva per affrontare l’emergenza. Abbiamo raccolto insieme a loro una somma importante e sono stata felice perché mi hanno telefonato per dirmi: facciEamo qualcosa per i roghi dell’Oristanese… L’emergenza è stata improvvisa… Abbiamo raggiunto una somma di un milione e mezzo... E abbiamo utilizzato il 98% di queste risorse. Stiamo ancora continuando ad aiutare le strutture pubbliche e adesso siamo pronti per questa nuova emergenza».

