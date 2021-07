Estate in Diretta, la frase "choc" di Massimo Ferrero a Roberta Capua. Lei lo gela: «Ci sta guardando mio marito...»

Estate in Diretta , la "proposta" di Massimo Ferrero a Roberta Capua. Lei replica: «Ci sta guardando mio marito...». Oggi, il presidente della Sampdoria è stato ospite nel salotto estivo di Rai1, dove si è raccontato con la sua consueta autoironia, tra lavoro e vita privata.

«La mia è una bella vita, almeno non ci si annoia. Ieri mi sono divertito perché sono stato in teatro, ho fatto un ruolo con Carlo Verdone e mi sono molto divertito. Ho detto a Carlo 'annamo a braccio'». Poi, Ferrero parla del rapporto con i genitori: «Io ho preso tutto da mia madre, era un 'carabiniere'. Aveva dei banchi di frutta a piazza Vittorio, portava avanti tutta la baracca. Il sor Vittorio, mio padre, era un paracul***. Lavorava all'Atac, viveva nel suo mondo, era un intellettuale».

Poi, il presidente della Samp, parla degli esordi nel mondo dello spettacolo: «Ho conosciuto Gianni Morandi mentre girava un film a Campo dei Fiori. Con lui abbiamo fatto tante serate. Ultimamente ho incontrato Monica Vitti, lei è stata una vera artista. Da giovane mi infilavo nel camerino di Liz Taylor...». Poi Ferrero parla dell'esperienza nel calcio: «È bella, ma molto difficile. Facendo il cinema ero ricco e padrone del mio tempo, adesso il padrone del mio tempo è la Sampdoria. Faccio un appello al governo, con il green pass fate tornare i tifosi negli stadi. Vialli e Mancini? Non ci sono parole per loro, sono delle icone. Hanno portato la Sampdoria nel mondo. Ho chiesto al sindaco di dare loro la cittadinanza onoraria».

In conclusione, un momento "hot". «Non te sto a batte i pezzi - dire ironicamente Ferrero a Roberta Capua - poi magari ce caschi...». Lei lo scoraggia bonariamente: «Ci sta guardando mio marito...». «Complimenti a lui», ribatte il Viperetta. Risate in studio.

