Chiara Ferragni e Fedez, il regalo gigantesco a Leone. Fan increduli: «È costosissimo...». Ieri sera, il primogenito di casa Ferragnez ha ricevuto una super sorpresa dalla sorella della mamma, Valentina e dal fidanzato Luca. Gli zii escono dall'ascensore con un mega pacco per il bimbo. Ecco di cosa si tratta.

Valentina Ferragni e Luca hanno regalato al figlioletto di Chiara e Fedez una mini vespa Piaggio elettrica, di colore azzurro. È il modello a tenerla in mano e a porla a Leone. Zia Vale chiede al piccolo: «Di chi è questa moto?». E Leo risponde entusiasta «Mia», andandola ad "agguantare".

La tenera consegna del regalo è documentata sulle stories di Instagram di Chiara Ferragni. Nei video successivi, il bimbo di tre anni sfreccia per i marciapiedi di City Life con il nuovo mini bolide. Fan entusiasti: «Che super regalo, l'ho sempre desiderato da piccola ma era costoso...». Per Leone "centauro" è boom di like.

