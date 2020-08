Sardegna, in motorino trascinano il carrello della spesa: «Come un sidecar». Il video è virale, l'ira dei residenti

Un carrello trascinato per strada in motorino, con tanto di video pubblicato sui social: accade a San Teodoro, una delle località turistiche più amate e visitate della Sardegna. Una bravata immortalata in un filmato diventato virale su TikTok. Come racconta Galluraoggi.it, il video ha fatto esplodere il dibattito tra i residenti sui danneggiamenti e sul caos provocato dai turisti, spesso giovani, nel territorio.



Nel video si vedono dei ragazzi che trascinano il carrello della spesa, trascinandolo dal motorino come fosse un sidecar: i protagonisti sono in tutto sei, su una strada spesso congestionata dal traffico, e in cui quindi con questo tipo di comportamenti si mettono a rischio pedoni e altre auto. Già nelle scorse settimane i residenti hanno denunciato continui danni ai bidoni della spazzatura e ai muri. Ultimo aggiornamento: Domenica 9 Agosto 2020, 15:00

