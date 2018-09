Imprenditore anti-camorra deve comprare l'auto per la scorta. Sette persone condannate grazie alla sua denuncia

Venerdì 7 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:07 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Oggi rischia di rimanere senza l'auto per la scorta. Luigi Leonardi, di Nola, da anni si oppone al crimine organizzato. Nel 2002 venne minacciato dagli estorsori del clan Russo che gli imponevano il pagare il pizzo. Ma Leonardi si rifiutò. La sera stessa fu mandato fuori strada con l'auto, finendo in ospedale per 40 giorni.Grazie alla sua testimonianza, sette persone sono state condannata in via definitiva in Cassazione. E c'è un secondo processo in corso. Ma per Leonardi la vita in questi anni è stata difficile. Paura certamente, ma anche problemi economici, finché nel 2016 gli viene riconosciuta la scorta di due uomini. Una maggiore sicurezza che gli consente di riprendere in mano la sua vita. Parzialmente la sua attività imprenditoriale.o noleggiare una macchina da consegnare agli uomini della scorta. Termine ultimo, il 30 dicembre, altrimenti l'imprenditore campano per non rischiare la vita deve restare in casa. Come fosse ai domiciliari, lui che i criminali li ha assicurati alla giustizia. Attualmente infatti, Leonardi possiede una Smart, omologata solo per due persone, il conducente ed il passeggero, ma gli uomini della scorta sono due, quindi è costretto ad acquistare un'auto con quattro posti. Una circolare del ministero dell'interno di metà agosto, gli impone di provvedere a sue spese all'acquisto di una vettura per la scorta. Il secondo paradosso riguarda tutte le spese di mantenimento del veicolo, dal carburante all'assicurazione, completamente a suo carico, pur essendo di fatto, un mezzo usato da uomini dello Stato.