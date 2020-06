Immune System, l'app scambiata da alcuni italiani per Immuni: «Vergognatevi, è solo in inglese»

Ultimo aggiornamento: Lunedì 8 Giugno 2020, 22:20

Un probabile errore di digitazione nella ricerca ed ecco che migliaia disi ritrovano a scaricare e a recensire, in gran parte negativamente, unain lingua inglese utilizzata per la didattica. Si chiama, è una sorta di dispensa elettronica sul sistema immunitario ed è stata scambiata da tanti connazionali per, l'app utilizzata per il tracciamento dei contagi di coronavirus ed entrata in funzione in quattro regioni d'Italia da pochi giorni.Verosimilmente, molti italiani hanno digitato, nell'Apple Store o su Google Play, la parola 'immune' al posto di '', ed il primo risultato della ricerca era appunto. Una app che prima di qualche giorno fa aveva un numero. A svilupparla è Wiki Kids, una startup anglofona che ha prodotto diverse app didattiche, ma anche giochi per l'apprendimento e per 'aguzzare' i processi cognitivi. Poi, è arrivata la grande ondata, con centinaia e centinaia di commenti negativiche protestavano per la mancanza della lingua italiana nell'app che in tanti (forse troppi) hanno scambiato perIn pochi giorni, la media delle valutazioni all'app è stata notevolmente abbassata dai tanti commenti negativi di chi credeva di scaricare e recensire l'app. Ma siccome siamo italiani nel bene e nel male, ecco che tanti altri nostri connazionali hanno deciso di rendere giustizia agli sviluppatori incolpevoli, rimasti sicuramente basiti di fronte ai tanti, improvvisi commenti negativi. Per controbilanciare i punteggi minimi (una stella) degli ultimi giorni,