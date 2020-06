Immuni, è boom di download: oltre 500mila nelle prime 24 ore

La Ministra Paola Pisano intervenendo al Tg1 delle 20 ha reso noti i primi dati sui download dell’App Immuni, disponibile dal 1 giugno sugli store di Apple e Google.

La Ministra ha espresso grande soddisfazione per il gran numero di download - oltre mezzo milione - in sole 24 ore risultando l’app più scaricata nella giornata su entrambi gli store.



«Si vede che i cittadini ne hanno capito l’importanza e l’utilità – ha dichiarato la Ministra Pisano. Ad oggi siamo il primo grande paese d’Europa ed uno dei primi paesi del mondo a usare una tecnologia simile per il contrasto del virus».

Ultimo aggiornamento: Martedì 2 Giugno 2020, 21:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA