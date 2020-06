Salvini contro l'app Immuni: io non scarico un bel nulla

L'infettivologo Galli lancia l'allarme: "Non sono contento di questa fase 3"

? «Io non scarico assolutamente nulla», risponde il segretario federale della Lega Matteo Salvini commentando l'avvio, oggi, della sperimentazione dell'app in quattro regioni italiane () al termine della visita all'associazione «La Lega del Filo d'Oro» a Osimo (Ancona).«Gli italiani - ha aggiunto Salvini - chiedono garanzia totale nella gestione e tutela dei loro dati e fino a quando non ci sarà questa garanzia, io non scarico nulla».