Dietro il grande dramma dei femminicidi, in Italia come nel mondo, c’è lo stalking, vale a dire le “persecuzioni” da parte del partner che si rifiuta di accettare quando una relazione è finita, o del corteggiatore che non passa su un rifiuto, o tanti altri casi diversi. Le vittime degli stalker potrebbero però presto avere un’arma in più per difendersi.Secondo quanto anticipato oggi dal Messaggero, presto si potrebbe introdurre il braccialetto elettronico che rivela la presenza ravvicinata dello stalker alla vittima, e il pericolo di un’eventuale aggressione. Giovedì al Salone della Giustizia dovrebbero essere presentati, da Viminale e Fastweb, questi nuovi braccialetti che potrebbero entrare in funzione da agosto, con costi inferiori (intorno ai 200 euro) e diverse nuove funzionalità, tra cui appunto quella di poter gestire i casi di stalking.Tra le nuove funzionalità ci sarebbe in effetti quella di monitorare tutti gli spostamenti di chi indossa il braccialetto. La vittima, con uno speciale dispositivo, potrà segnalare la sua presenza o prossimità dando un “allarme” alla questura, che potrà intervenire per capire se c’è una situazione di pericolo. Questa nuova funzionalità è attiva dal 2009 a Madrid, dove gli omicidi di donne da parte degli ex o degli stalker sono scesi del 33%. L’accordo con Fastweb prevede fino a mille braccialetti al mese, per tre anni. «In teoria potremmo attivarne fino a 36mila, ma dipende da quante richieste arriveranno», ha detto Massimo Mancini, chief enterprise officer di Fastweb.​