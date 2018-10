Napoletani scomparsi in Messico, i familiari occupano la stazione

Giovedì 18 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:34 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Hanno occupato i binari della stazione centrale di piazza Garibaldi per chiedere un incontro con il prefetto di Napoli.Sono i familiari dei tre napoletani scomparso in Messico che, all’indomani dell’incontro con il console onorario Lucio Cimmino, sono passati dalle parole ai fatti. Già ieri avevano annunciato azioni forti e di impatto e non hanno esitato a metterle in atto. In questo momento - insieme ad altri amici e sostenitori - hanno reso impossibile il passaggio dei treni.