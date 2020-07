Ultimo aggiornamento: Thursday 30 July 2020, 21:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L' Hotel Margherita a Montalto Marina (Viterbo) è completamente avvolto dalle fiamme. Un violentissimo incendio , che a quanto sembre si sarebbe originato dal terzo piano della struttura, si è velocemente propagato al resto del complesso in serata.Al lavoro, sul posto, sono impegnati diversi vigili del fuoco, carabinieri e protezione civile. Al momento non si hanno notizie di danni a persone. Le fiamme hanno avvolto anche cinque autovetture parcheggiate nei pressi dell'albergo. Timori per la pineta vicinissima. Sembra sua stato comunque possibile far allontanare tutti gli ospiti prima che il rogo si propagasse.Sul posto, sono intervenuti anche i carabinieri e i vigili del fuoco.Non ci sarebbero feriti o intossicati.NEWS IN AGGIORNAMENTO