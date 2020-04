Il kit prevenzione Covid-19 arriva a casa in monopattino: l'iniziatitva di Helbiz e eFarma.com. Proventi a Fondazione Humanitas

Nasce dalla collaborazione trail primo servizio di acquisto e consegna con monopattini, nelle città di Milano, Roma, Torino, Verona, di un, composto da una maschera certificata KN95 e un Gel Igienizzante. Grazie all’unione delle piattaforme in app di Helbiz e di eFarma.com capaci di raggiungere digitalmente le persone, sarà possibile acquistare al prezzo di 15€ un kit che comprende una maschera certificata KN95 e un gel igienizzante.La meccanica dell’operazione prevede la donazione per ogni kit acquistato di 3 mascherine alla Fondazione Humanitas per la Ricerca che li metterà a disposizione degli operatori dell’ospedale. L’attività non ha profitto né per Helbiz poiché la consegna è gratuita né per eFarma.com in quanto i prodotti del kit sono venduti al prezzo di costo. “Helbiz è l’unico operatore di micromobilità in Italia che ha deciso di lasciare i propri mezzi elettrici a disposizione delle istituzioni e organizzazioni di volontariato. – dichiara Salvatore Palella fondatore di Helbiz – Abbiamo voluto dimostrare che la nostra società e i nostri servizi sono utili anche in momenti di un’emergenza come il Covid-19. In questo caso abbiamo sviluppato, in una sola settimana, una sezione della nostra app per rispondere alla specifica esigenza di protezione dei cittadini, ma stiamo già pensando e programmando nuovi progetti per la fase di riapertura in cui con il distanziamento sociale la mobilità delle persone sarà un elemento centrale”.“Questo è un momento molto delicato per la nostra società ed in qualità di Farmacisti online stiamo lavorando h24 per garantire un servizio agli Italiani che necessitano di prodotti parafarmaceutici – commenta Francesco Zaccariello amministratore delegato di eFarma.com – abbiamo sposato quest’iniziativa per rafforzare la nostra presenza in determinate città e garantire la un servizio di consegna rapido ed ecosostenibile di prodotti che sono difficilmente reperibili in questo momento”.