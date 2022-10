Cartoline da Halloween: foto e selfie con l’albero di Natale... in spiaggia, guardando Capri

di Mario Fabbroni

È un’inedita cartolina di Halloween: sole da abbronzatura, tuffi in un mare splendido anche per la temperatura mite dell’acqua, tantissima gente in spiaggia, ombrelloni e lettini, ristoranti pieni, bibite e gelati. Addirittura non manca neanche il tipico incendio… estivo.

La notte delle streghe sta per arrivare ma il giorno lascia di stucco: decine di stranieri e soprattutto di italiani che mai avrebbero pensato di finire a prendere la tintarella nel Ponte di Ognissanti.

L'istantanea

Nella foto con gli ombrelloni arancioni come ad agosto ecco la baia di Nerano (vicino Massa Lubrense) proprio di fronte a Capri.

Se non sembra affatto autunno, figuriamoci Natale. Eppure a Cetara, borgo incastonato nella Costiera Amalfitana e patria della colatura di alici, la gente fa a gara per foto e selfie con l’albero di Natale già montato. Ovviamente sulla spiaggia.

Cartoline da Halloween

