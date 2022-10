Meteo, brusco cambiamento climatico in arrivo con temperature in picchiata: da venerdì pioggia su tutte le regioni Il ciclone in arrivo sull'Italia potrebbe però avere vita breve e durare solo pochi giorni







di Redazione web Il caldo degli ultimi giorni sembra avere le ore contate. Nel corso della prossima settimana arriverà un ciclone che porterà piogge, venti e un brusco abbassamento delle temperature su tutto il paese. I primi segni di cedimento del caldo si avranno già a partire dal 1 di Novembre e interesseranno principalmente le regioni di Nordovest e dell'arco alpino. Leggi anche > Oroscopo di Paolo Fox della settimana dal 31 ottobre al 6 novembre: ecco i segni favoriti dalle stelle Tra il 3 e il 4 Novembre il maltempo si farà sentire in tutto il paese con nubi e venti freschi che interesseranno prima il Nord Italia ma già nella giornata di venerdì si sposteranno al Sud portando decisamente tutto il paese in un clima autunnale, con temperature molto più basse rispetto a quelle di adesso che saranno però perfettamente nella norma stagionale. Con l'arrivo dei primi freddi potrebbero esserci anche le prime nevicate, attese sia sull'arco alpino, ma anche su cime più alte dell'Appennino centro-settentrionale. Il ciclone potrebbe però avere vita breve. Secondo gli esperti la perturbazione potrebbe essere veloce e durare quindi solo pochi giorni. Sebbene quindi potrebbe tornare in fretta il bel tempo, in generale ci sarà un brusco cambiamento climatico, con temperature che scenderanno di oltre 10 gradi e con precipitazioni intense. Ultimo aggiornamento: Lunedì 31 Ottobre 2022, 10:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA