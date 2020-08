Napoli, ha un infarto in auto, finisce contro un'altra vettura e muore: choc a Fuorigrotta

Era alla guida della sua auto in viale Augusto a Fuorigrotta, quando si è sentito male ed ha avuto un infarto. È accaduto davanti a tutti ed in pieno pomeriggio. Prima il forte dolore, poi la sterzata repentina e l’incidente contro una vettura che lo precedeva. In quel momento, gli altri automobilisti hanno chiamato i soccorsi che però non sono riusciti a salvarlo. L’uomo, un ufficiale della polizia locale, non ce l’ha fatta ed è morto in strada dopo poco.

Questo il triste epilogo di una vicenda che ha sconvolto cittadini, passanti e gli altri membri della polizia accorsi sul posto. Al momento la circolazione resta bloccata per i rilievi del caso e per consentire il trasporto della salma. Ultimo aggiornamento: Venerdì 7 Agosto 2020, 20:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA