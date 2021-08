Green pass, obbligo nelle mense aziendali: chiarimento nelle Faq sul sito di Palazzo Chigi

​Green pass obbligorio per accedere alle mense aziendali: è quanto viene chiarito nelle Faq sul sito di Palazzo Chigi. Per la consumazione al tavolo nelle mense aziendali, dunque, o in tutti i locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione ai dipendenti pubblici e privati è necessario esibire la certificazione verde. È quanto precisa una Faq, in via di pubblicazione sul sito di Palazzo Chigi.

Green pass obbligatorio

«Per la consumazione al tavolo al chiuso - viene spiegato - i lavoratori possono accedere nella mensa aziendale o nei locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione ai dipendenti, solo se muniti di certificazione verde. A tal fine, i gestori sono tenuti a verificare le certificazioni con le modalità indicate dal dpcm del 17 giugno.

Le Faq

«Per la consumazione al tavolo nelle mense aziendali o in tutti i locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione ai dipendenti pubblici e privati è necessario esibire la certificazione verde Covid19? Sì, per la consumazione al tavolo al chiuso i lavoratori possono accedere nella mensa aziendale o nei locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione ai dipendenti, solo se muniti di certificazione verde Covid 19, analogamente a quanto avviene nei ristoranti. A tal fine, i gestori dei predetti servizi sono tenuti a verificare le certificazioni verdi Covid-19 con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri», si legge nel testo di una Faq in via di pubblicazione sul sito di Palazzo Chigi.

Il riferimento sulle modalità di verifica delle certificazioni verdi, citate nella Faq in via di pubblicazione sul sito di palazzo Chigi, sono relative al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021.

Obbligo anche nelle mense delle forze di polizia

Dopo l'indicazione ieri del Governo, oggi è una circolare del capo segreteria del Dipartimento della Pubblica sicurezza, Sergio Bracco, a confermare che anche per accedere alle mense delle forze di polizia servirà il Green pass. «Con decorrenza immediata - si legge nel documento inviato oggi a tutti gli uffici del Dipartimento - sulla base delle indicazioni fornite dal ministero della Salute, la consumazione del pasto all'interno delle mense di servizio dovrà essere consentita solo a coloro che sono in possesso delle certificazioni verdi Covid-19».

Ultimo aggiornamento: Sabato 14 Agosto 2021, 22:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA