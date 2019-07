Martedì 2 Luglio 2019, 16:39

La "Dea Bendata" ha sceltoper una maxi vincita a un. Nella cittadina in provincia di Latina, infatti, sono stati vintie subito è partita la caccia al vincitore. Per il momento i sospetti ricadono su unche è un assiduo giocatore.Come riporta Agipronews, la vincita è arrivata con un biglietto, venduto nelsulla Flacca. «Conosciamo il vincitore, perché con nostra sorpresa si è presentato da noi il giorno dopo l’acquisto per verificare di avere effettivamente comprato il tagliando nel nostro bar. Ci ha anche ricontattato il giorno dopo per confermare la vincita», ha dichiaratotitolare del punto vendita.«È la prima volta per noi che qualcuno si aggiudica un premio così importante. Se potessi disporre personalmente di una tale somma, penserei ad aiutare i miei figli», conclude Tarella.