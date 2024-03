Omicidio Giuseppina Arena, i carabinieri in casa della cantante e tre persone in caserma: indagini alla svolta dopo 17 mesi? Nuovo sopralluogo dei carabinieri in corso a Chivasso, in provincia di Torino, nella casa di Giuseppina Arena, in via Togliatti, uccisa a colpi di pistola nell’ottobre 2022





Nuovo sopralluogo dei carabinieri in corso a Chivasso, in provincia di Torino, nella casa di Giuseppina Arena, in via Togliatti, la cantante uccisa a colpi di pistola nell’ottobre 2022. L’assassino della donna non è mai stato trovato, e dunque anche il movente: un team formato da investigatori della prima sezione omicidi e della Sis (investigazioni scientifiche) si trova ora nell’abitazione della donne, tutt’ora sotto sequestro. Secondo quanto si apprende, sono anche state sentite tre nuove persone nell’ambito delle indagini sull’omicidio: potrebbe esserci una svolta sull’omicidio della cantante. Si tratta di tre residenti del complesso popolare di via Togliatti dove abitava la donna. I carabinieri hanno iniziato l'ispezione dalle cantine della casa di via Togliatti 66 e proseguiranno nell'alloggio al piano terra dove Giuseppina Arena viveva da sola in compagnia di numerosi cani e gatti. Ultimo aggiornamento: Mercoledì 20 Marzo 2024, 14:18

