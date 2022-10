Giusy, la cantante uccisa il giorno del compleanno. Una testimone a Ore 14: «Era nervosa e spesso arrabbiata»

di Redazione web

Ore 12 torna a parlare del delitto di Giuseppina Arena, la cantante uccisa a Chiavasso nel giorno del suo compleanno. Giuseppina Arena, 52 anni è stata uccisa con tre colpi di arma da fuoco, ma sul suo caso ci sono ancora molte ombre. L'inviata del programma ha raggiunto una testimone che ha rivelato dei dettagli importanti, movimenti e atteggiamenti sospetti poco prima del delitto.

La teste

Giusy la settimana prima di essere uccisa sarebbe stata strana: «Non cantava più», racconta la donna, «di solito mi salutava sempre ed era cordiale ma ultimamente era molto arrabbiata. L'ultima volta che l'ho vista, poco prima che morisse non mi ha nemmeno salutata, era all'area cani senza cani e nemmeno mi ha salutato». Quel dettaglio avrebbe insospettito molto la testimone che ha poi aggiunto di aver notato un uomo in un'auto nera qualche giorno prima della morte di Giuseppina.

«Tempo fa ho notato un uomo in una macchina nera a cui lei si è avvicinata». I due avrebbero parlato e poi sarebbe andato via. La testimone racconta che quello tra loro sembrava essere un vero e proprio appuntamento: «L'uomo è sceso, hanno parlato, gesticolavano però sembrava una conversazione nervosa, Giusy sembrava nervosa».

Sul caso ci sono ancora molti aspetti poco chiari, uno tra tutti la grossa cifra che la donna avrebbe possieduto in banca, di oltre 120 mila euro, cifra a cui si sommerebbero i 60 mila euro in contanti trovati in casa della mamma. Giusy però, così come sua mamma, avrebbero vissuto in modo molto modesto, la 52enne riceveva gli aiuti della Caritas. Ci si chiede da dove provenissero questi soldi e se potessero essere stato un movente del delitto.

