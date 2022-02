Travolto da tettoia crollata per il vento: Giuseppe muore in ospedale

Non ce l'ha fatta Giuseppe Ambrogi il 70enne rimasto schiacciato sotto la copertura di una tettoia fatta crollare dal vento nella sua azienda agricola di Soncino in provincia di Cremona. Troppo gravi le ferite riportate nel crollo che lo ha travolto, l'uomo è morto all'ospedale Maggiore di Cremona dove era stato ricoverato dopo l'incidente nel reparto di rianimazione.

Sulla tragedia indagano i carabinieri. Stando ai primi accertamenti e alle testimonianze raccolte nell'azienda teatro dell'incidente, a partire da quella della moglie che per prima si è accorta del 70enne a terra provando a soccorrerlo per poi allertare il 118, potrebbero essere risultati fatali i traumi da schiacciamento al capo. Ambrogi era un allevatore molto stimato e conosciuto in provincia di Cremona.

Ultimo aggiornamento: Martedì 22 Febbraio 2022, 18:05

