Fratellini danno fuoco a una giostrina al parco: il più piccolo ha tre anni, la mamma segnalata alle autorità

Una giostrina è stata data alle fiamme in un parco comunale. Ad appiccare l'incendio, tre fratellini giovanissimi: il più piccolo ha solo 3 anni, il più grande 11 e l'atro 8. A pagarne le conseguenze la madre, segnalata all’Autorità Giudiziaria per danneggiamento aggravato. I bambini sono stati individuati come i colpevoli del rogo che ha suscitato grande clamore nella città dell'hinterland Napoletano grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza nei dintorni del parco.

La dinamica

Utilizzando degli accendini, i tre fratelli avrebbero dato alle fiamme alcune cartacce. Il rogo si sarebbe esteso poi ad una giostrina generando un'alta fiamma visibile sia dai palazzi circostanti sia dalla strada che costeggia il Green Park. Completamente distrutta la giostra, mentre l'incendio è stato domato dai Vigili del Fuoco.

L'emergenza sicurezza

«Da anni stiamo sollevando il tema dell’emergenza sicurezza a Sant’Anastasia e stiamo portando avanti una battaglia senza tregua per l’affermazione di una cultura di legalità e rispetto delle norme di civile convivenza.

Ultimo aggiornamento: Martedì 20 Febbraio 2024, 09:27

