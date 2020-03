«Papà, papà: svegliati!»: Gianluca muore sul divano accanto alla figlia di 5 anni

«Papà, papà svegliati!». Gianluca Mazzari, 45 anni, è morto all'improvviso, probabilmente per un infarto, mentre dormiva sul divano accanto alla figlioletta di 5 anni. Sarà comunque l'autopsia, chiesta dalla famiglia, a stabilire le esatte causa della morte dell'uomo.La tragedia, come rivela IL Gazzettino, si è consumata nel primo pomeriggio di giovedì a Sant'Andrea di Campodarsego ( Padova ), dove l'uomo abitava. Subito dopo pranzo Gianluca, che dal mattino sentiva dolori al braccio, si è disteso sul divano per il riposino. Purtroppo non si è più svegliato.