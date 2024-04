In sedia a rotelle per una malattia, Gianfranco si lancia col paracadute: «Il regalo più bello per i 50 anni» Il 52enne si è lanciato in un volo tandem, sostenuto dal pilota e istruttore della Asd "Fly For Fun DZone", Santiago Calzolari







di Redazione Web Una malattia invalidante alle gambe lo ha costretto a vivere sulla sedia a rotelle, ma c'era un sogno nel cassetto a cui non aveva mai rinunciato: lanciarsi con il paracadute. Alla fine Gianfranco Ciavattella, 52enne di Montesilvano (Pescara), è riuscito nell'impresa, buttandosi nel vuoto da 4.200 metri d'altezza. Ad aiutarlo è stato il nipote Massimiliano, militare dell'8/o reggimento "Folgore". «È stato il regalo promesso per i 50 anni di mio zio - confida il giovane militare - e grazie alla preparazione e competenza della scuola di paracadutismo di Molinella, in provincia di Bologna, siamo riusciti a donare questa emozione indescrivibile sia a lui che a tutto lo staff». «Scarica di adrenalina inimmaginabile» Il 52enne si è lanciato in un volo tandem, sostenuto dal pilota e istruttore della Asd "Fly For Fun DZone", Santiago Calzolari. Gianfranco Ciavattella è senza parole: «Ciò che ho provato - dice - è difficile da raccontare. Una scarica di adrenalina ed una fortissima sensazione che mai avrei immaginato di poter vivere. Il volo è stato ripreso e documentato dalla videomaker Francesca Di Palma, con il supporto tecnico ed organizzativo dell'istruttore Massimo Di Pietro e del presidente di Skidive Flygang, Riccardo Salardi. Ultimo aggiornamento: Sabato 20 Aprile 2024, 21:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA