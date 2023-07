Maturità, Giada muore per un tumore tre giorni prima dell'esame: riceverà il diploma come i suoi compagni

di Redazione web

Giada lo voleva a tutti i costi il diploma di maturità, aveva studiato tanto, troppo per quel traguardo importante che non si sarebbe fatta portare via da niente e da nessuno, nemmeno da quel tumore in testa contro cui combatteva da diverso tempo. Purtroppo, quel male che non le aveva mai tolto la voglia di vivere e di studiare, se l'è portata via tre giorni prima dell'esame orale ma la sua scuola, un istituto superiore di Vicenza, ha deciso di premiare tutto il suo impegno e la sua costanza: Giada è diplomata come tutti i suoi compagni di classe.

La storia. Giada Martini, studentessa del liceo Quadri di Vicenza, morta a il 2 luglio, avrà il diploma di maturità come i suoi compagni di classehttps://t.co/BWyanDDNtn — Il Giornale di Vicenza (@GiornaleVicenza) July 29, 2023

La storia

La storia di Giada ha fatto il giro del web commuovendo tutti gli utenti: nessuno meriterebbe di morire così giovane, con ancora tutta la vita davanti e tanti sogni da realizzare. Proprio perché il diploma era uno degli obiettivi che Giada voleva assolutamente raggiungere la sua scuola ha deciso di farle un regalo. Nicoletta Morbioli, dirigente dell’Ufficio scolastico territoriale, ha raccontato al Giornale di Vicenza: «Giada era molto preoccupata di non poter affrontare l’esame a causa dei ricoveri e con la commissione le avevamo calendarizzato una sessione straordinaria, ma il 2 luglio la situazione è precipitata e la malattia ha preso il sopravvento.

La malattia di Giada

Giada lottava contro il tumore al cervello da diverso tempo e la scorsa primavera si era sottoposta a due delicati interventi chirurgici per rimuovere la massa tumorale maligna. Il periodo post operatorio sembrava procedere per il meglio quando, improvvisamente, a tre giorni dall'esame, un'emoraggia cerebrale causata da un aneurisma si è portata via Giada per sempre.

