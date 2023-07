Matteo Chieu morto a 14 anni per una puntura di zanzara: era in vacanza in Brasile con la mamma

di Redazione web

Un viaggio che a Matteo Chieu, appena 14enne di Tolmezzo (Udine), è costato la vita. Inutili le cure mediche che hanno provato a salvarlo, quella puntura di zanzara è stata fatale.

Tragedia in vacanza

Per il secondo anno consecutivo Matteo si era recato in Brasile, paese d'origine di mamma Denise, per trascorrere un periodo di vacanza.

Matteo era reduce dalla prima superiore al liceo

Il tempo di chiudere i libri di scuola, aveva finito la prima superiore del liceo scientifico Paschini, che a metà giugno era già sull'aereo insieme alla madre. Durante il periodo in Brasile però la puntura di una zanzara l'ha ferito gravemente, al punto che non sono risultate efficaci le cure ospedaliere alle quali è stato sottoposto. Matteo Chieu è mancato nella giornata di ieri, venerdì 28 luglio, all'abbraccio di mamma Denise e papà Roberto, titolare dell'attività "Boutique Della Pelle", già partito per il Brasile.

Ultimo aggiornamento: Sabato 29 Luglio 2023, 15:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA