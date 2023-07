Non torna a casa, Marco Angiolini trovato morto nella jeep giù dalla scarpata a Brumano: l'allarme lanciato dai familiari L'uomo è precipitato in una scarpata con la sua auto, una jeep fuoristrada. I familiari hanno provato a contattarlo ma non rispondeva







di Redazione web Un uomo di 59 anni, Marco Angiolini, è morto ieri sera in un incidente a Brumano (Bergamo). L'uomo è precipitato in una scarpata con la sua auto, una jeep fuoristrada. I familiari hanno provato a contattarlo ma non rispondeva, sono andati a cercarlo, hanno visto l'auto e dato l'allarme. Soccorsi nel bosco Sul posto sono intervenuti nove tecnici del Soccorso alpino, la VI Delegazione Orobica del Cnsas, e i vigili del fuoco. La salma è stata recuperata. Ultimo aggiornamento: Sabato 29 Luglio 2023, 15:15

