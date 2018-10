Gessica Lattuca, trovato sangue nel bagno di Filippo Russotto: scattano i prelievi di Dna

La scomparsa di Gessica e l'ombra dei ricatti hard ai clienti del giro di prostituzione filmati di nascosto durante gli incontri

Indagini ad una svolta. Importanti sviluppi investigativi sul caso di Gessica Lattuca, la 27enne di Favara scomparsa da casa lo scorso 12 agosto e di cui si sono perse le tracce, si sono susseguiti ieri pomeriggio nel piccolo comune dell'agrigentino. Il reparto investigazioni scientifiche di Messina si è recato nuovamente nell'abitazione dell'ex compagno Filippo Russotto per acquisire campioni salivari da quest'ultimo da cui estrarre il di Dna, e su due dei quattro figli e per sequestrare alcuni effetti personali di Gessica per estrarre campioni di Dna. Gli investigatori hanno portato via anche una scarpa da uomo, uno spazzolino da denti appartenuto alla scomparsa ed un spugnetta da trucco.Bocche cucite da parte degli inquirenti sul motivo di quest'ulteriore accertamento irripetibile disposto dal sostituto procuratore Paola Vetro. Potrebbe trattarsi di un atto dovuto per escludere la responsabilità dell'unico indagato nell'inchiesta oppure dietro si aprirebbero scenari inquietanti. Le ipotesi possono essere molteplici. Prima fra tutte quella di comparare i campioni genetici dei figli con qualche resto umano ritrovato altrove e lo scarpone per verificarne la compatibilità con eventuali impronte trovate sul terreno. Non risultano però ritrovamenti di corpi od ossa nella zona almeno secondo quanto riportato dalla stampa locale. Il test potrebbe servire anche per fare la comparazione con le tracce di sangue trovate nel bagno di casa Russotto, ma l'uomo ha da subito dichiarato che le macchie sono state lasciate da Enzo Lattuca dopo essersi ferito ad una mano, e che nulla hanno a che vedere con la scomparsa di Gessica.Potrebbero però emergere particolari importanti che porterebbero ad altri personaggi, coinvolti nella scomparsa come persone informati sui fatti anche alla luce degli sviluppi investigativi sull' indagine parallela relativa al giro di prostituzione e dei ricatti a luci rosse. Questi particolari verranno forse svelati nelle prossime ore dalle indagini, che stanno proseguendo a ritmo serrato come in un thriller.Un nuovo appello di Giuseppina Caramanno, madre di Gessica, è stato lanciato ieri ai microfoni della trasmissione di Rai Uno della Vita in Diretta, nel quale durante l' intervista ha ammesso pubblicamente che la figlia faceva uso sporadico di cocaina e che spesso veniva picchiata, anche davanti ad altre persone dall' ex compagno. Ma a dire della donna, quest' ultimo non sarebbe coinvolto nella vicenda della sparizione. Anche il fratello Enzo ha " confessato" in diretta di aver dato in varie occasione qualche schiaffo alla sorella per riportarla alla calma quando era ubriaca. Giovedì nella parrochia di Favara verrà celebrata una messa per continuare a tenere alta l' attenzione sul caso di Gessica ma soprattutto per invitare i parrocchiani e tutta la cittadinanza a collaborare da buoni cristiani, non cedendo all' omertà.