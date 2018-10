Gessica Lattuca nel giro di squillo, le indagini dei Ris sui reperti sequestrati a casa di Russotto

Indagini senza sosta ormai da 62 giorni per arrivare alla verità sulla scomparsa di Gessica Lattuca, la 27 enne madre di quattro bambini svanita nel nulla a Favara. Oggi nei laboratori del reparto investigazioni scientifiche dei carabinieri di Messina, si svolgeranno i primi accertamenti tecnici sui reperti sequestrati in casa di Filippo Russoto padre di tre, dei quattro figli della donna, unico soggetto che per ora risulta indagato per la misteriosa vicenda che ormai sembra non avere fine. Per la procura di Agrigento che ha emesso l' avviso di garanzia per il reati di sequestro di persona e di sfruttamento della prostituzione, si tratterebbe di un atto dovuto a garanzia di Russotto, che gli permetterebbe di poter assistere all' esame di quanto acquisito dagli investigatori durante i sopralluoghi del 4 e del 5 ottobre scorso.Le proprietà di Filippo, compresi un furgone e un'automobile, furono oggetto in quei giorni di una minuziosa ed accurata perquisizione da cui sarebbero venuti alla luce elementi definiti interessanti dagli investigatori. Secondo l'avvocato Salvatore Cusumano, legale del ex compagno di Gessica, si tratterebbe di accertamenti non ripetibili di rito, ma che puntano ad escludere la responsabilità del suo assistito piuttosto che a confermarla. Durante le sessioni di laborario sarà presente anche Russotto ed eventualente, oltre al difensore, anche i periti tecnici di parte. Intanto aumentano i dissapori all' interno della famiglia Lattuca. Dopo le indiscrezioni su un possibile coinvolgimento di Gessica in un giro di prostituzione gestito da Gaspare Salvatore Volpe, suo ex datore di lavoro, sembra che Filippo abbia avuto una lite furibonda con Giuseppina Caramanno, madre della scomparsa.Il motivo del diverbio sembrerebbe risiedere nel fatto che la suocera - secondo Russotto - era a conoscenza della doppia vita della figlia e che si era tenuta questa verità per se. Inoltre l' ex compagno incolpa Giuseppina di essere reticente e di non dire come stanno veramente le cose. Sulle stesse posizioni sembrerebbe trovarsi Enzo Lattuca il fratello della scomparsa, da poco in libertà dopo una lunga detenzione in carcere. Sul fronte investigativo ci sarebbero anche le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Mario Rizzo, che ha più volte sostenuto che la ragazza sia stata rapita per punire Filippo per uno sgarro. Quest' ultimo infatti, secondo il racconto del pentito, avrebbe fatto parte di un'organizzazione criminale albanese che avrebbe messo a segno una mega truffa ai danni di un casinò online. Inoltre Rizzo avrebbe anche puntato il dito sui frequenti viaggi a Liegi in Belgio che la coppia faceva in autobus. Proprio in questi viaggi sarebbero stata trasportata della droga con la complicità degli autisti dei pulman.Su questo aspetto è in corso un' indagine parallela.Già dalla prossima settimana il sostituto procuratore di Agrigento Paola Vetro, deciderà se prosciogliere l' indagato o rubricare i reati in quello più grave di omicidio. Rimarranno comunque in piedi i procedimenti penali per sfruttamento della prostuzione in cui è prossima l' iscrizione nel registro degli indagati di Gaspare Volpe e del suo sodale Nino Ferraro.