Gabriele, morto a 18 anni per uno choc anafilattico. La prof triste: «Era un piccolo lord»

Un ragazzo di appena 18 anni, Gabriele Rizzo, è morto a Palermo, stroncato da uno choc anafilattico: una tragedia che ha sconvolto la città, con la comunità che è sconvolta dalla scomparsa del giovanissimo studente che frequentava il quarto anno del liceo classico di via Filippo Parlatore. Oggi pomeriggio si terranno i funerali, nella Chiesa Madre di Ventimiglia di Sicilia, il paese di cui era originario il papà: «Era un ragazzo molto delicato e garbato - ha raccontato a PalermoToday la sua prof di latino, Ada Magno - Era molto leale, un piccolo lord».

Come scrive oggi il quotidiano Il Messaggero, Gabriele aveva da poco acquistato un biglietto aereo per Barcellona per le vacanze estive: un modo per trovare un po' di svago, dopo un anno difficile per il Covid e le lezioni in Dad. «Questi ragazzi hanno vissuto la dad in una situazione di difficoltà emotiva. Il suo garbo interiore, la sua compostezza, il suo non andare mai oltre il limite non lo dimenticheremo mai», aggiunge la prof.

