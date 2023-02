Furgone si incastra sotto un ponte in verticale: l'incidente a Ragusa diventa virale sui social

L'incidente, quantomeno insolito, lascia tutti a bocca aperta e in poco tempo diventa virale sui social network. Nella mattinata di oggi, lunedì 20 febbraio, a Vittoria, in provincia di Ragusa, gli automobilisti si sono imbattuti in una scena davvero insolita. Un camion è rimasto incastrato sotto un ponte, ma la cosa sconcertante è che sia rimasto in verticale. Un incidente che, per le sue conseguenze, ha scatenato l'ilarità dei testimoni che hanno deciso di filmare la scena e di condividerla sui social.

La dinamica

L'incredibile incidente stradale è avvenuto sulla strada comunale per Vittoria, in provincia di Ragusa, allo svincolo per Acate. Fortunatamente non si registrano feriti anche perché all'interno del mezzo non c'era il conducente: il camion infatti si trovava sopra un carro attrezzi che lo stava portando in un'officina. E, forse senza pensare alle dimensioni dell'autoarticolato che stava trasportando, il conducente del carro attrezzi ha provato a passare sotto al ponte. Il furgone della Parmalat ha urtato il ponte e si è proiettato all'indietro, finendo per incastrarsi con la sua parte anteriore su una trave del sovrappasso restando sospeso verticalmente, tra l'incredulità dei passanti, che hanno immortalato la scena.

Il video virale

In tanti, dopo aver ripreso l'insolito sinistro, hanno deciso di pubblicare foto e video sui social, subito ripresi dalla pagina esperta in degrado cittadino «Welcome to Favelas». Le immagini che circolano sui social network mostrano un camion incastrato verticalmente sotto un ponte, come se avesse effettuato un'impennata. Una scena che ha scatenato la fantasia e l'ilarità degli utenti che hanno commentato in numerosi. «Sono capaci tutti con la moto», scrive un utente facendo riferimento all'impennata del furgone. «Fast & Furgone... guidava Toretto e non si è regolato con la "botta" del NOS», lo segue un altro. E in molti si chiedono come sia potuto succedere.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Vittoria, la polizia locale e i carabinieri. Il conducente del carro attrezzi, che si è fermato un centinaio di metri più avanti dell'impatto, è illeso. Il traffico nella zona è andato in tilt per tutta la mattina.

