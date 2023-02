De Luca attacca Sanremo: «Un Festival di cafoni», il video diventa virale su TikTok

Il Festival di Sanremo continua a far discutere. E questa volta a dire la sua ci ha pensato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che non ha risparmiato critiche nei confronti dello spettacolo a cui tutta Italia ha assistito. «Un Festival di cafoni», tuona De Luca e il video diventa subito virale sui social network.

«Campionario di infelici»

Le gesta di Blanco sul palco dell'Ariston e il bacio tra Fedez e Rosa Chemical hanno acceso i riflettori sulla Kermesse della musica italiana più social della storia. E le polemiche non sembrano volersi esaurire. «Avete visto il Festival di Sanremo? Bene avete avuto davanti agli occhi un campionario di tutti gli infelici di questo mondo», ha dichiarato il presidente della Regione Campania, diventando subito virale su TikTok e Instagram.

Il video virale

Un breve filmato di poco più di un minuto che ha scatenato l'ilarità del web. De Luca, da sempre conosciuto per non avere peli sulla lingua, dice la sua su quanto visto al Festival, condotto da Amadeus: «Avete avuto modo di vedere gli sfessati, gli sciamannati, gli sfrantumati. Ecco questa è la gerarchia - incalza -. La cosa incredibile che pensano di essere moderni. No, questi sono imbecilli. Forse una cosa apprezzabile era qualche discesa di scalinata da parte di qualche donna del mondo dello spettacolo obiettivamente apprezzabile». Poi il Governatore ha puntato il dito contro Stoltenberg, segretario generale della Nato: «Quando vedete l'immagine di questo spilungone, o cambiate canale o togliete l'audio: in queste ore sta facendo propaganda perchè la Nato produca più munizioni, più armamenti, più carri armati e più missili per fare la guerra alle mosche. Ecco, questo è un altro infelice che gira per i Paesi d'Europa e che potrebbe ben figurare nella graduatoria che ho richiamato prima. Questo al primo posto: la categoria degli sfrantummati», conclude un De Luca a tutto tondo, prima di lanciare il suo appello agli italiani.

L'appello social

Vincenzo De Luca si è infine soffermato sulla «moda» tra i più giovani di ferirsi tagliandosi mani, braccia e altre parti del corpo: il Governatore ha invitato tutti a non lasciarsi affascinare da queste tendenze che altro non sono che «stupidità».

