Monopattino in tangenziale a 100km/h, il rider rivela: «Mi annoiavo in attesa di consegne»

È stato avvistato in tangenziale a 100km/h. Tutto nella norma, se non fosse che l'uomo avvistato fosse un rider a bordo di un monopattino. Il video degli automobilisti, divertiti della scena surreale, ha fatto il giro dei social diventando subito virale e, inevitabilmente, ha scatenato una pioggia di polemiche. E adesso lui si è scusato, lasciando tutti a bocca aperta.

Leggi anche > Bimbo gioca col telefono del papà e spende mille dollari in cibo: «Gamberoni, pizze e patatine, arrivava di tutto»

«Mi annoviavo»

«Mi annoiavo, volevo solo fare un giro», così ha voluto scusarsi, dopo essere stato immortalato mentre sfrecciava a una velocità incredibile sulla tangenziale di Asti. Una scena surreale immortalata da alcuni automobilisti, mentre lo hanno visto sorpassare anche alcuni camion. Il suo video è stato segnalato dalla pagina social, specializzata in degrado, Welcome to Favelas e sui social network è stato travolto da critiche e polemiche, dettate dalla pericolosità della sua «girata» contro la noia. Una scena condannata da molti utenti del web che ricordano come in realtà il limite massimo di velocità per questi mezzi a due ruote sia di appena 20 chilometri orari e che con il suo comportamento il giovane ha rischiato la vita, ma anche di provocare un incidente pericoloso per gli altri utenti della strada. Una storia che è giunta fino al ministro delle Infrastruttere e dei Trasporti, Matteo Salvini.

Sulla tangenziale di Asti, a 100 all’ora, col monopattino.



Educazione, prevenzione, sanzione: siamo già al lavoro per il nuovo Codice della Strada che introdurrà nuove norme e controlli per chi guida i monopattini elettrici. pic.twitter.com/CAVduzekC7 — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) February 9, 2023

La condannda di Salvini

Tra le condanne è giunta anche quella di Matteo Salvini: «Sulla tangenziale di Asti, a 100 all’ora, col monopattino. Educazione, prevenzione, sanzione: siamo già al lavoro per il nuovo Codice della Strada che introdurrà nuove norme e controlli per chi guida i monopattini elettrici», ha scritto su Twitter il vice premier rilanciando il video e aggiungendo: «E il limite di 20 km orari che raggiungono i monopattini a noleggio, dovrà essere il massimo di velocità oltre il quale non si possano più vendere o acquistare».

Le scuse

L'uomo, contattato da La Repubblica, ha spiegato che in realtà non stava lavorando, ma si è immesso sulla tangenziale perché si stavo annoiando in attesa di ordini. «Non avevo ordini da consegnare in quel momento - ha provato a scusarsi -, anche perché con la tangenziale ci avrei messo più tempo. Ho deciso di fare un giro in tangenziale perché mi stavo annoiando», ha spiegato il 30enne.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Febbraio 2023, 17:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA