Terremoto Turchia, vigile del fuoco salva un gattino: ora sono inseparabili. «Non vuole più scendere dalla mia spalla»

Il terribile terremoto in Turchia e Siria, oltre a morti e disperazione, sta regalando una tenera storia che commuove il web. A distanza di due settimane dalla prima drammatica scossa, le operazioni di salvataggio continuano senza sosta in diverse aeree dei due Paesi coinvolti. La speranza di trovare sopravvissuti è sempre più ridotta, ma si continua a scavare in una corsa contro il tempo sempre più disperata. E nelle ultime ore il salvataggio di una gatto sta facendo il giro del mondo grazie ai social network.

Salvataggio virale

Un soccorritore in Turchia è riuscito a estrarre dalle macerie un gattino. Il felino, per più di 10 giorno, è rimasto intrappolato tra i pezzi di cemento e lamiere, ma una volta vista la luce ha mostrato subito grande rinconoscenza per il suo salvatore. Una volta in salvo, infatti, il gatto si è appollaiato sulla spalla dell'uomo senza avere alcuna intenzione di scendere. Nonostante i tentativi di farlo scendere, lui si divincola e resta al suo posto: al fianco del suo nuovo padrone che lo ha salvato.

Il video commovente

Il breve filmato mostra il felino sulla spalla destra del soccorritore, dimostrando la sua grande riconoscenza e fiducia nei confronti di colui che lo ha estratto dall'inferno in cui si è trovato imprigionato. L'uomo ha rivelato che, in realtà, il quarto giorno di soccorsi, aveva già salvato un altro micio che, però, una volta salvato, è fuggito spaventato. Ma adesso con questo nuovo amico a quattro zampe il rapporto sembra già consolidato. L'uomo ha deciso di chiamarlo «Enkaz» che significa macerie. Il soccorritore ha lanciato l'appello per ritrovare il suo vero proprietario, ma ammette che se nessuno si dovesse fare avanti, lo terrà molto volentieri.

