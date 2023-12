Funerali Giulia Cecchettin, il papà: «Questa pioggia di dolore fecondi le nostre vite e porti perdono»

«Cara Giulia, grazie per questi 22 anni che abbiamo vissuto insieme e per l'immensa tenerezza che ci ha donato. Anch'io ti amo tanto. E anche Elena e Davide ti adorano. Io non so pregare, ma solo sperare. Ecco, voglio sperare insieme a te e alla mamma. Voglio sperare insieme ad Elena e Davide e voglio sperare insieme a tutti voi qui presenti. Voglio sperare che tutta questa pioggia di dolore fecondi il terreno delle nostre vite e voglio sperare che un giorno possa germogliare e voglio sperare che produca il suo frutto di amore, di perdono e di pace», le parole del padre di Giulia Cecchettin, la 22enne uccisa dall'ex fidanzato, durante i funerali a Padova.



Giulia Cecchettin, la sorella Elena: «Sarai il mio angelo custode»

Il secondo funerale

Un secondo funeraleprivato viene celebrato a Saonara per Giulia Cecchettin, la 22enne uccisa dall'ex fidanzato Filippo Turetta.

Una partecipazione sollecitata anche dall'amministrazione comunale che ha anticipato la fine delle lezioni per consentire ai ragazzi di partecipare al funerale. La bara di Giulia, coperta da rose bianche e con accanto la sua foto sorridente, è già ai piedi dell'altare, in prima fila c'è papà Gino e i due figli.

