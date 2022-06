Pordenone, schianto frontale: auto contro il camion, morta incastrata fra le lamiere

di Alberto Comisso

Incidente mortale questo pomeriggio, lunedì 6 giugno, alle 17, lungo la Cimpello-Sequals in Friuli Venezia Giulia. Uno scontro tra una Dacia Duster e un veicolo commerciale è costato la vita ad una donna di 55 anni. E' rimasta incastrata tra le lamiere: inutili i tentativi di rianimarla da parte del personale sanitario del 118 e dei vigili del fuoco di Pordenone. Ferito in maniera lieve invece il conducente del furgone. La parte della superstrada interessata dall'incidente è chiusa in entrambi i sensi di marcia.

Poco dopo a soli duecento metri di distanza dall'incidente mortale, sempre sulla Cimpello-Sequals (Pordenone), è successo un altro scontro: un camion, che non ha visto la coda, ha tamponato l'auto che lo procedeva schiacciandola contro un altro mezzo pesante. L'automobilista è rimasto incastrato.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Giugno 2022, 19:50

