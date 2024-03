La sorella va a cercarlo per dirgli che il fratello è morto e trova senza vita anche lui

di Patrizia Pennella

La sorella lo ha chiamato a lungo, senza mai ricevere risposta. in una situazione già difficile. C’è dolore e anche quella sensazione di solitudine metropolitana nella fine di un uomo di 57 anni, residente a Pescara in via Aldo Moro, che nella mattinata di ieri è stato trovato morto in casa. Viveva da solo.

La storia

La donna cercava di riuscire a contattare il fratello per comunicargli la morte dell’altro fratello, scomparso qualche ora prima. Ma non c’era verso di riuscire a parlargli. Così la donna ha deciso di contattare i vigili del fuoco che, dopo aver provato anche loro a farsi aprire hanno deciso di procedere con la tecnica di emergenza. Quindi mano alle lastre e sono entrati. In strada, intanto erano arrivati anche i soccorritori del 118, pronti per ogni necessità.

L’odore che invadeva la casa ha però tolto subito ogni dubbio agli uomini che sono riusciti ad entrare.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 7 Marzo 2024, 09:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA