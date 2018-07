Grave incidente in moto per l'ex pilota di rally e imprenditore

Domenica 1 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:57 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

SCHIO - Grave incidente in moto in Mongolia per, 64enne scledense,, titolare del gruppo “Ceccato Motors Group” con numerose concessionarie nelle province di Padova e Treviso. Da alcuni giorni in Mongolia con i figli Alessandro e Michele per partecipare nella provincia di Omnogov a une aperto ai propri rivenditori, Franco Ceccato ha perso inil controllo della due ruote. La caduta a terra è stata rovinosa per l’imprenditore che ha riporatatoa un femore, a una spalla e a un paio di costole. È stato soccorso e trasportato in elicottero nell’ospedale più vicino, da dove forse già domani partirà per rientrare in Italia al Marco Polo di Venezia, conper il programmato ricovero al nosocomio di Padova e sottoporsi alle cure del caso.