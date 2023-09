Francesco Corsiglia, l'amico di Ciro Grillo (e imputato nello stesso processo) indagato di nuovo a Genova: «Abusi su una ragazza in discoteca»

di Redazione web

Ancora guai giudiziari per Francesco Corsiglia, uno degli amici di Ciro Grillo, il figlio del fondatore del M5S, già a processo a Tempio Pausania per violenza sessuale. Il ragazzo è indagato dalla procura di Genova di nuovo per violenza sessuale dopo aver sollevato il top a una ragazza di 19 anni mentre ballava in una discoteca di corso Italia, la passeggiata a mare della movida genovese.

L'amico di Grillo Jr indagato per un altro abuso

La vicenda risale allo scorso luglio. Corsiglia è a processo per un presunto stupro avvenuto a luglio 2019 in Sardegna, insieme a a Grillo jr, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria.

