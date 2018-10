da​

Giovedì 18 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:26 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

È stata riscontrata la presenza del batterioin alcuni campioni dei prodotti "scamorza bianca a fette" marchioe "Cuor di Fette" della. Il Ministero della Salute ha immediatamente ordinato il ritiro, specificando che soltanto alcuni lotti sono interessati dall'ordinanza. Le confezioni da 140 grammi, prodotte nello stabilimento di via Togliatti a Modena da Parmareggio Spa, possono essere riconsegnate al punto vendita per ottenere il rimborso. Si sospetta una contaminazione nella materia prima durante la fase di produzione.I lotti ritirati sono i seguenti: «Coop: lotto numero 25L18341 e data di scadenza 08/11/2018; lotto numero 25L18345 e data di scadenza 12/11/2018. Parmareggio: lotto numero 25L18345 e data di scadenza 12/11/2018; lotto numero 25L18345 e data di scadenza 17/11/2018». L'avviso precisa che la presenza del batterio - produttore della Shiga-tossina (STEC) - è stata accertata dalle analisi dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno con il rapporto di numero 152853 del 15/10/201 per l'Als NA 2 Nord.